Ющенко підписав закон про Регламент Верховної Ради
11:51, 16 лютого 2010Політика
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6 розділів і 240 статей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України «Про Регламент Верховної Ради України».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, ВР затвердила регламент парламенту у вигляді закону 10 лютого 2010 року. За ухвалення відповідного закону проголосували 368 народних депутатів з 430, зареєстрованих у сесійній залі. Закон складається з шести розділів та 240 статей.
Законом затверджується регламент Верховної Ради, що діє з 19 вересня 2008 року.
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