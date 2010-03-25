Жванія хоче, щоб у місцеві Ради зайшли «змішані» депутати

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Давид ЖВАНІЯ переконаний, що вибори до місцевих органів влади треба проводити за змішаною системою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутат, про це він заявив під час інтернет-конференції на сайті ЛІГАБізнесІнформ.

Д.ЖВАНІЯ вважає абсолютно правильним рішення Верховної Ради про скасування постанови щодо проведення місцевих виборів 30 травня 2010 року.

За словами Д.ЖВАНІЇ, зараз головне – навести порядок у виборчому законодавстві. «Для цього, перш за все, необхідно відійти від політичних вертикалей на місцях і провести вибори на рівні обласних рад у змішаній формі – 50% за партійними списками і 50% за мажоритарною системою», – вважає народний депутат.

Крім того, на думку Д.ЖВАНІЇ, потрібно виписати закон про столицю – розділити повноваження голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови. Народний депутат також переконаний, що вибори мера столиці необхідно проводити у два тури.

Як повідомляв УНІАН, у лютому парламент відмінив постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних та міських голів на 30 травня 2010 року.