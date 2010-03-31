«Втікачі» з БЮТ та НУ-НС до коаліції не вважають себе зрадниками

Депутати від БЮТ і НУНС, які увійшли у вівторок у коаліцію, не вважають себе зрадниками своїх політсил.

30 березня парламентську коаліцію "Стабільність і реформи" поповнили три представники опозиційних фракцій - депутати від БЮТ Валентин Зубов і Олег Малич і депутат від НУНС Сергій Василенко. Тепер у коаліції 238 осіб, пише "Комерсант-Україна".

Колишній член партії "Фронт змін" Василенко заявив газеті, що він відпочатку мав плани входження у владу разом із лідером "Фронту змін" депутатом Арсенієм Яценюком.

"Якби Яценюк, крім посади прем`єр-міністра і посад в економічному блоці уряду, не зажадав у Януковича губернаторських посад, ми увійшли б у владу більшістю фракцій НУНС", - сказав Василенко.

"Я не бачу себе руйнівником країни - якщо Яценюк раптом змінив свої плани, то я ні", - сказав депутат, який 11 березня проголосував за призначення Кабінету міністрів "регіонала" Миколи Азарова, за що наступного дня був позбавлений партквитка.

Зубов сказав, що рішення увійти в коаліцію далося йому важко. "Мене змусили прийняти таке рішення. Крім іншого, я втомився від війни і хочу спокійного життя. Більше нічого сказати не можу", - заявив він.

Додзвонитися до Малича виданню не вдалося.

За оцінками першого заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем`якіна, найближчим часом коаліцію можуть поповнити ще троє його колег.

"На жаль, іуди в нашій фракції є, але чим більше їх проявиться зараз, тим фракції буде краще в майбутньому. Думаю, перейти в коаліцію готуються ще три людини, але називати їхні прізвища я не буду. Може, вони передумають", - сказав Кожем`якін.

Заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків також вважає, що в його фракції ще є депутати, які бажають приєднатися до більшості. "Я не виключаю, що декілька депутатів ще поповнять когорту зрадників", - зазначив він.

За словами Стецьківа, таких депутатів виключать із фракції. У БЮТ же, крім цього, збираються позбавити перебіжчиків депутатських мандатів.

"Ми вважаємо підписи членів БЮТ під коаліційною угодою їх заявами про вихід із фракції. Таким чином, ми будемо готувати документи в Центрвиборчком, щоб ці "тушки" були позбавлені права входити в нашу політичну силу", - сказав Кожем`якін.

Як відомо, з моменту формування коаліції в неї уже увійшли 6 депутатів БЮТ.

Українська правда