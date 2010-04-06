Фельдман закликає захистити бізнес від "безпідставних перевірок"

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН закликає прийняти закон, який “захищатиме підприємців від безпідставного втручання з боку контролюючих органів, запобігатиме корупції та створить запобіжники на шляху використання перевірок як інструмента антиконкурентної боротьби”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, йдеться про законопроект №5327, авторами якого є депутати від БЮТ О.ФЕЛЬДМАН та Олег ГЕЙМАН.

Зокрема, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, планові перевірки підприємств, що займаються комерційною діяльністю, повинні проводитися або представниками Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), або виключно за рішенням у суду. “Виключенням з цього правила є перевірки, що проводяться у порядку, встановленому Законом “Про оперативно-розшукову діяльність” та Кримінально-процесуальним кодексом», - додав депутат.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що згідно з законопроектом, контролюючий орган вправі приступити до перевірки лише за умови надання підприємцю копії рішення суду про проведення перевірки, в якому чітко зазначаються підстави перевірки, дата її початку та дата закінчення.