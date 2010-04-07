Голова Севастополя спробує обговорити свої кадри на Банковій

Новопризначений голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ обіцяє, що багато чиновників міської і районних держадміністрацій «залишаться на своїх місцях».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після церемонії його представлення.

За словами В.САРАТОВА, «перші кадрові рішення будуть щодо формування команди, заступників, формування команди голів районних держадміністрацій». Як сказав голова СМДА, завтра в Києві він постарається «обговорити це в Адміністрації Президента України». Але, як зазначив В.САРАТОВ, «одразу можу сказати, що люди, які сьогодні працюють, багато хто з них залишиться на своїх місцях».

Як повідомляв УНІАН, звільнений вчора з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації і призначений главою Представництва Президента України в АРК Сергій КУНІЦИН рекомендував новому голові міськадміністрації В.САРАТОВУ залишити на посадах 99% працівників міської та районних адміністрацій.