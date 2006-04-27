Янукович заявляє про початок переговорів щодо створення коаліції
Політрада Партії регіонів вирішила ініціювати підготовку угоди
Із сьогоднішнього дня Партія регіонів розпочинає переговорний процес щодо створення парламентської коаліції. Про це заявив голова партії Віктор ЯНУКОВИЧ у вступному слові на засіданні Політради партії.
За інформацією офіційного сайту партії, Політрада Партії регіонів вирішила ініціювати підготовку коаліційної угоди та подальше її подання для розгляду і прийняття усіма партіями та блоками, представленими у Верховній Раді України нового скликання.
Головною метою поточного етапу Партія регіонів вважає створення коаліційної більшості, спроможної сформувати дієздатний і компетентний уряд, який у тісному співробітництві із парламентом зможе подолати кризові явища і зменшити масштаби бідності, гарантувати позитивну динаміку соціально-економічного розвитку, зазначається на сайті.