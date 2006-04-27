Янукович заявляє про початок переговорів щодо створення коаліції

Із сьогоднішнього дня Партія регіонів розпочинає переговорний процес щодо створення парламентської коаліції. Про це заявив голова партії Віктор ЯНУКОВИЧ у вступному слові на засіданні Політради партії.

За інформацією офіційного сайту партії, Політрада Партії регіонів вирішила ініціювати підготовку коаліційної угоди та подальше її подання для розгляду і прийняття усіма партіями та блоками, представленими у Верховній Раді України нового скликання.

Головною метою поточного етапу Партія регіонів вважає створення коаліційної більшості, спроможної сформувати дієздатний і компетентний уряд, який у тісному співробітництві із парламентом зможе подолати кризові явища і зменшити масштаби бідності, гарантувати позитивну динаміку соціально-економічного розвитку, зазначається на сайті.