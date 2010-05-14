Литвин отримав подання на притягнення до відповідальності нардепів

Сьогодні до Верховної Ради України з Генеральної прокуратури надійшло подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності деяких народних депутатів від опозиції за вчинені ними дії 27 квітня під час ратифікації угоди про продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ефірі радіо «Мелодія».

При цьому він не назвав прізвища народних депутатів, на яких надійшло подання. (Сьогодні генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО підтримав подання слідчого прокуратури Києва про надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів від НУ-НС Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ - УНІАН).

В.ЛИТВИН зазначив, що 27 квітня під час блокування роботи парламенту представники опозиції завдали ВР матеріальних збитків на суму майже мільйон гривень.

Він повідомив, що запропонував керівникам фракцій «Наша Україна – Народна самооборона» та БЮТ визначитися, «чи вони будуть платити пропорційно, чи будемо шукати тих, хто має відшкодувати заподіяну шкоду». За словами спікера, якщо керівники фракцій цього не зроблять, і депутати добровільно не відшкодують збитки, то він підпише розпорядження, згідно з яким певні суми будуть вирахувані із заробітної плати керівників фракцій.

Відповідаючи на запитання про доцільність створення депутатської поліції, В.ЛИТВИН сказав: «Це нічого не дасть».

«Має бути совість в тих людей, які обтяжені високими державними повноваженнями», - додав він.

За думку спікера, необхідно змінити виборчу систему, за якою обирають народних депутатів. За словами В.ЛИТВИНА, якщо депутати не обиратимуться за пропорційною системою, то у Верховній Раді «не буде бійців, а будуть в основному люди з візками». Він додав, що в даний час «з цим є певна проблема».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України. (За ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Сьогодні у прес-службі столичної прокуратури повідомили, що у ході розслідування цієї справи слідчим прокуратури порушено кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків, вчиненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України). Кримінальним кодексом України за даний злочин передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі, зауважили у прес-службі відомства.