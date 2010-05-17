ПР діятиме за принципом «друзям - все, ворогам - закон?»

Партія регіонів наполягає, щоб з народних депутатів, які брали участь в зіткненнях 27 квітня у Верховній Раді України, депутатську недоторканність було знято у четвер, 20 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що з цього питання має відбутися засідання профільного комітету.

«Швидше за все, це питання буде розглянуто у четвер, і Партія регіонів проголосує за зняття недоторканності», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України в сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, здійсненого групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

14 травня спікер Володимир ЛИТВИН повідомив, що до ВР з Генеральної прокуратури надійшло подання про надання згоди на притягання до кримінальної відповідальності деяких народних депутатів від опозиції за здійснені ними дії 27 квітня в парламенті. Проте голова ВР тоді не назвав прізвищ народних депутатів, щодо яких надійшло подання.