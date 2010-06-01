Янукович згоден втратити деякі президентські повноваження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що свідомо погодиться на позбавлення його деяких повноважень глави держави заради проведення судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив, підбиваючи підсумки засідання робочої групи з питань судової реформи, яка відбулося сьогодні у Києві.

Зокрема, йдеться про те, що концепцією проведення в Україні судової реформи, яка повинна бути втілена через прийняття і реалізацію нового закону про судоустрій і статус суддів, а також внесення змін до деяких інших законодавчих актів, передбачено зменшення впливу, зокрема глави держави, на судову систему.

«Ми пішли шляхом посилення судового самоврядування і значного зменшення централізації і впливу адміністративного ресурсу…», - наголосив Президент України.

«Я свідомо, згідно з цим законом, пішов на позбавлення цілої низки повноважень», - заявив Президент України.

Він також зазначив, що розроблену концепцію судової реформи позитивно оцінила Венеціанська комісія.