Голова Рахункової палати хоче розуміти, кому підпорядкована податкова

У податковому законодавстві необхідно скасувати преференції, що надаються окремим галузям.

Таку думку висловив голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО на засіданні Українського форуму «Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення», повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати.

В.СИМОНЕНКО зазначив, що необхідно підвищити якість адміністрування податків. «Без цього (підвищення якості адміністрування податків – УНІАН) навіть з Податковим кодексом нічого у нас не вийде», – сказав він.

«Потрібно визначити, кому підпорядковується податкова адміністрація, – сказав В.СИМОНЕНКО. – Або вона структура Мінфіну, або самостійний орган державного управління. Хто нею керує і яку звітність вона подає. На це потрібно звернути увагу, ухвалюючи новий Податковий кодекс».

Крім того, голова Рахункової палати піддав критиці існуюче оподаткування природних ресурсів, зокрема, водних і корисних копалин, на деякі з яких взагалі не встановлені нормативи.

Також, за його словами, необхідно вирішити проблему подвійного обліку. «У 1997 році розділили бухгалтерський і податковий обліки, – сказав він. – Згідно з бухгалтерським обліком, підприємство має прибуток, а згідно з податковим – не має і навіть збиткове. Ми втрачаємо астрономічні суми. Практично у всіх країнах Європи такого апріорі немає».