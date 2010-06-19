Попов каже, що у КМДА вже двох заарештували, і це ще не кінець

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що київську владну команду буде «кардинально змінено».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

За словами О.ПОПОВА, «критерієм, який буде основоположним, насамперед, чесність». Він додав, що з його призначенням «вже двоє людей в адміністрації заарештовано, і правоохоронні органи на сьогодні продовжують роботу». «І якщо в них (правоохоронців) будуть причини, доведені факти їхньої (чиновників мерії) участі в корупції чи інших правопорушеннях, ми обов`язково викорінимо цей негатив, який, на жаль, має місце в столиці, – це корупція і злочинність», - запевнив О.ПОПОВ.

«Це принципове питання, і тут ніяких компромісів не буде», - сказав О.ПОПОВ, зазначивши, що саме цей негатив, на його думку, найбільш заважає розвиватися столиці.

Також О.ПОПОВ заявив, що між ним і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ відбулася розмова, і «ми домовилися, що я займаюся виконавчою владою, господарською діяльністю, а він - політикою». «Я не претендую на політику і сподіваюся, що він не претендуватиме на мої повноваження», - сказав О.ПОПОВ.

«Я не бачу в цьому проблеми, я йшов з поста міністра, тобто в мене є певні можливості ставити певні умови», - додав він, підкресливши, що «ми про ці умови домовилися, і я вважаю, що ми спрацюємося в цьому напрямку і один одному не заважатимемо».