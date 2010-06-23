Із Самооборони виключили чотирьох нардепів, які «спокусилися на «бабки»

Політрада «Народної самооборони» виключила з лав партії народних депутатів Олега НОВІКОВА, Катерину ЛУК’ЯНОВУ, Олександра БОБИЛЬОВА та Сергія ХАРОВСЬКОГО, які увійшли до правлячої коаліції на чолі з Партією регіонів.

Про це повідомляє прес-служба "НС".

Як зазначається у повідомленні, на початку засідання Політради заступник голови партії Сергій ЛУЦЕНКО сказав, що, "перейшовши до коаліції, ці депутати вчинили дії, не сумісні зі статутом «Народної самооборони».

У свою чергу лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО нагадав, що «НС» — єдина політична сила, яка ніколи не брала гроші за включення в свій список кандидатів на вибори і ніколи не приплачувала своїм депутатам у Верховній Раді. «Це було принципове рішення, оскільки як тільки ти починаєш платити і змагатися з владою грошима, ти обов’язково програєш. А ці люди не тільки спокусилися на «бабки», вони вкрали перспективу у тих чесних людей, які залишились в «Народній самообороні», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За виключення з лав партії на засіданні політради висловилися у тому числі керівники Львівської, Полтавської, Рівненської, Житомирської та Луганської регіональних осередків партії.