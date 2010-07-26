Пожежу на консервному комбінаті Верес гасили 12 годин

Понад 12 годин пожежникам Черкаського гарнізону довелось боротися із вогнем на території Черкаської філії СТОВ "ім. Шевченка" об`єднання заводів виробничих підприємств групи компанії "Верес".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, в старій будівлі на території колишнього консервного комбінату в Черкасах по вул. Чигиринській проводилися електрозварювальні роботи. Не упевнившись у безпеці місця проведених робіт, зварювальники завершили роботи і розійшлися.

Вже о 19.15 в будівлі з`явився дим. Як встановили слідчі, загорівся мінеральний утеплювач. Пожежникам було складно визначити та дістатися до місця загорання, тож роботи з ліквідації загорання затягнулися і тривали усю ніч.

Для ліквідації пожежі було залучено чергові підрозділи трьох пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнем знищено утеплювач та стіну будівлі на площі в 80 кв. м. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.