Матвієнко: Тимошенко за ідеологією ліва, а за духом не українка

Народний депутат від фракції “Наша Україна - Народна самооборона”, голова Української Республіканської партії “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО переконаний, що енергії Юлії ТИМОШЕНКО достатньо, щоб компенсувати роботу українських АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Хмельницькому.

“За енергією сильнішої людини, ніж Юлія ТИМОШЕНКО в українській політиці не існує. Якби всі електростанції держави відключити, то Юля компенсувала б їхню роботу. Інша річ, куди ця енергія направлена”, - зазначив А.МАТВІЄНКО.

Відповідаючи на запитання, чи вступатиме УРП “Собор” у “Комітету захисту України”, який очолила Ю.ТИМОШЕНКО, А.МАТВІЄНКО сказав, що у них різні ідеології.

“У мене з Юлією Володимирівною раніше був спільний проект. З 2002 року до 2006 року УРП “Собор” входив у фракцію БЮТ. Вважаю, що ТИМОШЕНКО за ідеологією ліва і по духу не ідентифікує себе українкою, хоча про це постійно наголошує. Так, вона поволі хоче стати українкою… Але ми з нею різні морально та ідейно», - сказав лідер УРП «Собор».

“Комітет захисту України” - її проект (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН), він покликаний завоювати монополію на опозицію. Дивно, але монополія існує лише при владі», - пояснив політик.