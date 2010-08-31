РФ вимагає покарати тих, хто кинув пляшки на її посольство у Мінську

Міністерство закордонних справ Росії наполягає на проведенні розслідування події біля посольства РФ у Мінську.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та преси МЗС РФ.

Повідомляється, що вчора увечері на територію Посольства Російської Федерації в Білорусі невідомими особами було кинуто дві пляшки із запалювальною сумішшю. Лише випадково ніхто зі співробітників російської дипломатичної місії не постраждав.

«Розцінюємо цю подію як обурливий акт, за яким є видимим прагнення певних сил спробувати перешкодити нормальній роботі посольства і привнести в двосторонні відносини елементи недовір`я і напруженості», - говориться в повідомленні.

Російська сторона наполягає на проведенні оперативного і ретельного розслідування всіх обставин події, виявленні та покаранні організаторів і виконавців злочину.

«Виходимо з того, що з боку правоохоронних органів Республіки Білорусь буде вжито всіх необхідних заходів для безумовного недопущення подібних акцій в майбутньому», - відзначають в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську, 30 серпня, о 23.00 кілька невідомих кинули на територію посольства Росії в Білорусі дві пляшки із запалювальною сумішшю, одна з яких потрапила в припаркований автомобіль. Проте, великої пожежі не виникло. В результаті нападу ніхто зі співробітників посольства не постраждав.