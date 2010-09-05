«Україна майбутнього» назвала свого кандидата у мери Дніпропетровська

Партія „Україна майбутнього” висуне свого лідера, народного депутата України (фракція БЮТ) Святослава ОЛІЙНИКА кандидатом на посаду міського голови Дніпропетровська на наступних виборах.

Про це С.ОЛІЙНИК повідомив журналістам у Дніпропетровську.

„Я планую балотуватися на посаду міського голови Дніпропетровська. Найближчим часом я представлю програму дій, яка дозволить об’єднати городян для відродження міста”, - наголосив С.ОЛІЙНИК.

За його словами, участь у виборах не відобразиться на його політичній позиції у Верховній Раді.

Партія „Україна майбутнього” була створена у 2008 р. Цього року на першому з’їзді партії С.ОЛІЙНИКА обрано її головою.