Колесніков: в плані лібералізації економіки уряд вже зробив усе, що міг

Уряд докладатиме максимальних зусиль для зміцнення прав інвесторів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на цьому наголосив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ під час інтерв’ю в Криниці Гурській (Польська Республіка) у рамках відкриття XX Економічного форуму.

«Все, що міг зробити уряд в плані лібералізації економіки, він уже зробив. Залишилося отримати довіру парламенту і підпис Президента. Далі ми будемо тільки зміцнювати права інвесторів, тому що європейські інвестиції повинні себе почувати в Україні комфортно. Це наше завдання», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, Україна забезпечить гарантії прав інвесторів, права непорушності приватної власності. «Україна відкрита для інвестицій. Все буде залежати від роботи з інвесторами в реальному секторі», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Віце-прем`єр-міністр також підкреслив, що Україна підготувала один з найбільш ліберальних Податкових кодексів у Європі. Він повідомив, що в громадських обговореннях цього документа брали участь асоціації усіх секторів української економіки.