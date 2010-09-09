Азаров готує до «можливого рішення» про підвищення тарифів на ЖКП

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає не займатися політичними спекуляціями навколо можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.

Прем’єр-міністр вкотре наголосив, що рішення уряду про підвищення цін на газ для населення на 50% не мало альтернативи.

Водночас він зауважив, що у зв’язку з цим процес формування нових тарифів на послуги житлово-комунального господарства є непростим.

«Ми не хочемо йти на механічне підвищення тарифів. Ми повинні для кожної області, для кожного регіону отримати свою базу для формування тарифів. Скільки цей процес буде тривати – щойно він буде готовий - відповідне рішення буде прийнято», - зауважив М.АЗАРОВ.

Водночас, як він наголосив, «зараз спекулювати на темі підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке іще не відбулося, - це просто політичні спекуляції».

«У жодному місті, у жодній області тарифи на житлово-комунальні послуги не підвищені на сьогоднішній день. І це є правда», - заявив прем’єр-міністр.

Водночас, зазначив прем’єр-міністр, необхідно бути готовими до можливого рішення щодо підвищення житлово-комунальних тарифів.

«Тобто необхідно максимально підготувати наших людей до оформлення субсидій та реалізації інших рішень, які дозволять нам не втратити купівельну спроможність наших людей», - заявив М.АЗАРОВ.