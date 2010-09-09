Азаров готує до «можливого рішення» про підвищення тарифів на ЖКП
Прем`єр закликає не спекулювати на темі
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає не займатися політичними спекуляціями навколо можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.
Прем’єр-міністр вкотре наголосив, що рішення уряду про підвищення цін на газ для населення на 50% не мало альтернативи.
Водночас він зауважив, що у зв’язку з цим процес формування нових тарифів на послуги житлово-комунального господарства є непростим.
«Ми не хочемо йти на механічне підвищення тарифів. Ми повинні для кожної області, для кожного регіону отримати свою базу для формування тарифів. Скільки цей процес буде тривати – щойно він буде готовий - відповідне рішення буде прийнято», - зауважив М.АЗАРОВ.
Водночас, як він наголосив, «зараз спекулювати на темі підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке іще не відбулося, - це просто політичні спекуляції».
«У жодному місті, у жодній області тарифи на житлово-комунальні послуги не підвищені на сьогоднішній день. І це є правда», - заявив прем’єр-міністр.
Водночас, зазначив прем’єр-міністр, необхідно бути готовими до можливого рішення щодо підвищення житлово-комунальних тарифів.
«Тобто необхідно максимально підготувати наших людей до оформлення субсидій та реалізації інших рішень, які дозволять нам не втратити купівельну спроможність наших людей», - заявив М.АЗАРОВ.