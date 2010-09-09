Янукович доручив Єжелю обрядити держчиновників в онучі та чоботи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру оборони Михайлу ЄЖЕЛЮ активніше залучати державних чиновників усіх рівнів до участі у військових навчаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.

«Михайле Броніславовичу, запропонуйте можливість участі у різних навчаннях чиновників усіх рівнів: на місцях, в центрі, - щоб вони мали можливість одягнути чоботи, показати, як вони онучами можуть користуватися», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що такий елемент білизни як онучі ще залишився у військах.

Водночас, дехто із учасників засідання зауважив главі держави, що на сьогодні використання онуч в армії вже відмінено (це було зроблено, коли міністром оборони був Анатолій ГРИЦЕНКО– УНІАН).

На що В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Є. Не всюди їх… Міністра закордонних справ, давай (звертаючись до міністра оборони М.ЄЖЕЛЯ), покажи як піхота – сухопутні війська у нас готуються».