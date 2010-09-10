Янукович каже, що не дасть Азарову «протягнути непопулярне рішення»
Президент пригрозив завернути Кодекс
Президент Віктор Янукович обіцяє заветувати Податковий кодекс, якщо він буде "непопулярним".
Про це він заявив на зустрічі із заступником держсекретаря США Вільямом Бернсом, повідомляє прес-служба президента.
"Я і вчора, і сьогодні мав розмови з прем`єром, деякими представниками уряду. Я їх жорстко попередив: якщо вони сподіваються, що через парламент можна буде протягнути непопулярне рішення, я заветую цей кодекс і обов`язково поверну його знову до Верховної Ради", - заявив Янукович.
Він нагадав, що Україна прожила всі роки своєї незалежності без Податкового кодексу, і зараз ситуація має змінитися.
"Цей шлях треба пройти якомога швидше", - сказав президент.
Янукович уточнив, що Держбюджет-2011 має бути прийнятий вже на основі цього документу.