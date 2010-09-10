Азаров каже, що 2-3 роки ситуація в країні буде важкою

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує вихід України з економічної кризи через два-три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі на нараді з актуальних питань розвитку Криму.

«2-3 роки ситуація в країні буде важкою. Чому вона буде важкою? Перш за все, тому що ми ще не вийшли з кризи. Ми не вийшли на докризовий рівень виробництва», - сказав М.АЗАРОВ.

За його даними, Україна зараз виробляє менше, ніж у 2007 році, а її витрати зросли в 1,5 раза.

«Як же пов`язати можливість економіки і необхідність державних витрат? Ми мали минулого року дефіцит бюджету 16%. Кожна друга гривня була позикова. Далі ми не могли так жити», - сказав глава уряду.

Крім того, М.АЗАРОВ вважає, що альтернативи підвищенню ціни на газ для населення України не було.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.