Литвин бачить, що триває президентська кампанія

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що протистояння у парламенті між коаліцією та опозицією може призвести до вкрай негативних наслідків для країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це спікер сказав в інтерв’ю програмі «Час» на «5-му каналі».

За словами В.ЛИТВИНА, блокуванням фракцією «БЮТ-Батьківщина» роботи парламенту не є «боротьбою за те, щоб захистити народ». «Це боротьба, яка переслідує одну мету: зломити один одного. Чи опозиція зламає владу, чи навпаки, - сказав він. - За великим рахунком, це продовження президентської кампанії». При цьому керівник парламенту назвав головною небезпекою те, що «у процесі цієї сутички можна зламати країну». «Ціною цього протистояння може бути Україна», - заявив В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради назвав дивною ситуацію, «коли опозиція сама себе блокує, не бажаючи розглядати ті питання, які сама ж запропонувала», зокрема, обговорити у сесійній залі законопроект про мораторій на житлово-комунальні тарифи, а після цього внести його на розгляд з відповідними змінами. На думку В.ЛИТВИНА, якби розгляд законопроектів, запропонованих опозицією, відбувся у відповідності до парламентських процедур, влада змушена була б «рахуватися з такою позицією і вдаватися до відповідних дій». При цьому він підкреслив, що на сьогодні остаточні рішення про підвищення житлово-комунальних тарифів і про збільшення пенсійного віку не ухвалені.

Внаслідок ситуації, що склалася, зазначив В.ЛИТВИН, «маємо на виході збуджений стан людей, виснажливу боротьбу і відсутність можливості прийняти вкрай необхідні рішення». «Я вважаю, що з цією ганебною практикою треба давно закінчити», - заявив керівник парламенту.

Разом з тим, він зауважив, що «ніхто не хоче упустити настрої людей, які стоять за тою чи іншою політичною силою». «Тим паче що вже фактично стартує кампанія з виборів місцевих органів влади. Партія, яка перемогла на попередніх виборах, має за мету закріпити, зміцнити свою перемогу. Партія, яка програла - прагне здійснити реванш. Цим продиктовано це гостре протистояння. На превеликий жаль, епіцентром цього протистояння є Верховна Рада України, через це колотить країну, через це немає спокою», - переконаний В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО вкотре заявив. що депутати від «БЮТ-Батьківщини» блокуватимуть роботу Верховної Ради, доки не будуть прийняті позитивні рішення за чотирма законопроектами, спрямованими на соціальний захист населення.

Він нагадав, що «БЮТ-Батьківщина» наполягає на ухваленні рішень щодо скасування підвищених цін на газ, запровадження мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги, введення податкових канікул для малого та середнього бізнесу, а також врегулювання питань енергетичної безпеки.