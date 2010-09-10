Регіонал та бютівець знайшли спільну мову: в залі ВР - лише два нардепи

В сесійній залі Верховної Ради України залишилися двоє народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі розмовляють між собою народний депутат із фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ та народний депутат із фракції "БЮТ-Батьківщина» Андрій ШЕВЧЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні ранкове засідання парламенту так і не було відкрито через блокування трибуни фракцією «БЮТ-Батьківщина».

Сьогодні, відповідно до регламенту ВР, парламент у сесійному режимі працює лише на ранковому засіданні, тобто до 14-ї години.