Регіонал та бютівець знайшли спільну мову: в залі ВР - лише два нардепи
13:29, 10 вересня 2010Політика
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Ранкове засідання так і не було відкрито
В сесійній залі Верховної Ради України залишилися двоє народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, у залі розмовляють між собою народний депутат із фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ та народний депутат із фракції "БЮТ-Батьківщина» Андрій ШЕВЧЕНКО.
Як повідомлялося, сьогодні ранкове засідання парламенту так і не було відкрито через блокування трибуни фракцією «БЮТ-Батьківщина».
Сьогодні, відповідно до регламенту ВР, парламент у сесійному режимі працює лише на ранковому засіданні, тобто до 14-ї години.
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