Тігіпко зізнався: був би він Президентом - прагнув би зробити те ж саме

Віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що хто б не став Президентом країни, він намагався б посилити свої повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер», висловлюючи думку щодо можливої скасування конституційної реформи 2004 року.

«Треба бути максимально відвертим. Прийшла б ТИМОШЕНКО - прагнула б зробити те ж саме, прийшов би я – і я б прагнув зробити те ж саме», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що посилення влади необхідне для отримання максимальних можливостей для проведення реформ.

«Якщо говорити про реальні зміни, які потрібні країні, то «бити доведеться по своїх», при чому дуже жорстко. І якщо при такій владі сьогодні ЯНУКОВИЧ почне це робити, то я боюся, що його більшість може дуже швидко розсипатися. Тому перед цим, звичайно, треба було б потурбуватися про те, щоб посилити владу», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він висловив захоплення реформами, які проведені в Грузії, зазначивши при цьому, що влада Президента цієї країни «майже царська».

За словами С.ТІГІПКА, якби він став Президентом, то намагався б посилити свою владу через референдум. «Я б однозначно йшов на референдум, радився з людьми і просив повноважень, можливо, на якийсь період часу, щоб провести реформи».