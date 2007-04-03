Тимошенко: Наша Україна і БЮТ підуть на вибори ”двома демократичними колонами”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ і “Наша Україна” підуть на дострокові парламентські вибори окремо, але при взаємній координації дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

На її думку, якщо «Наша Україна» і БЮТ підуть на вибори «двома демократичними колонами… ми візьмемо більше голосів”. “Але будемо йти в системі взаємної координації, а не взаємопоборювання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила переконання, що «демократичні сили достатньо переконливо виграють ці вибори».

На запитання журналістів, що стосувалося майбутнього списку БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Всі депутати нашої фракції, які витримали спокуси… як батоги, так і пряники, всі ці депутати будуть в прохідній частині списку. Всі зрадники, звичайно, ні».