Комуністи у відповідь на «бєспрєдєл» регіоналів розвалять коаліцію?

Комуністична партія України після місцевих виборів розгляне питання про подальше перебування у складі більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив перший секретар Донецького обкому КПУ, народний депутат Микола КРАВЧЕНКО.

За словами М.КРАВЧЕНКА, КПУ планує звернутися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у зв`язку з фактами тиску на комуністів протягом виборчої кампанії в Донецькій області.

«Наша наступна акція - це відкритий лист Президенту, з публікацією в усіх засобах масової інформації, з описом усіх фактів тиску. Однак, якщо чесно сказати, я не сподіваюся, що влада почує і швидко відреагує і виправить ці свої справи», - відзначив він.

Депутат додав, що у зв`язку з діями Партії регіонів у Донецькій області під час виборчої кампанії комуністи можуть переглянути свій статус у парламентській більшості.

«Ми поводитимемося так, як адекватно реагуватиме, зокрема, Президент, на наше звернення щодо цього беззаконня, що відбувається у Донецькій області. Ми не виключаємо можливість обговорити це питання (про перехід в опозицію - УНІАН), воно обговорюватиметься на найвищому рівні, чи то на пленумі, чи то на президії ЦК, про те, чи є необхідність нам сьогодні у такій більшості брати участь, якщо таке відбувається. Сьогодні йде боротьба тільки проти комуністів», - підкреслив він.