Медведько клянеться, що Пукач сам захотів іншого адвоката

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО запевняє, що на екс-генерала міліції Олексія ПУКАЧА, який звинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, ніхто не тиснув при обранні ним нового адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві після завершення розширеної колегії ГПУ.

«Я особисто читав протокол допиту, де сам О.ПУКАЧ заявляє, що ніякого тиску з боку органів слідства на нього не було, що це його особисте бажання: він виклав свою позицію щодо захисту, він бажає працювати з адвокатом, який буде представляти його позицію», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, не назвавши при цьому ім’я нового адвоката О.ПУКАЧА.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня адвокат О.ПУКАЧА Олег МУСІЄНКО заявляв, що його підзахисного примушують до зміни захисту.

За словами О.МУСІЄНКА, «бесіди» з О.ПУКАЧЕМ особисто проводив заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

При цьому, як відзначив адвокат, О.ПУКАЧА намагалися переконати в тому, щоб він відмовився від проведення додаткового розслідування у справі із залученням Леоніда КУЧМИ і Володимира ЛИТВИНА.

19 жовтня О.МУСІЄНКО повідомив, що О.ПУКАЧУ таки змінили адвоката в черговий раз.

"Cлідчий В.ГРИЩЕНКО оголосив мені по телефону, що обвинувачений побажав мати іншого захисника. Я думаю, на О.ПУКАЧА натиснули, і він відмовився", - сказав О.МУСІЄНКО. На запитання, хто зараз представлятиме інтереси О.ПУКАЧА, адвокат відповів: "Інформацією не володію. Думаю, скоріш за все, це якийсь "кишеньковий" адвокат, зручний для слідства".

Раніше інтереси О.ПУКАЧА представляли також адвокати Сергій ОСИКА і Микола ЛАПТІЄВ.