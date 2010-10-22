Янукович: кишені, які вони пошили до п’ят, ми чикнемо

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре заявив про свою рішучість побороти корупцію у державі, зокрема, у сфері охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеному засіданні робочої групи Комітету з економічних реформ з питань реформування сфери охорони здоров’я, що проходить сьогодні у Кіровограді під головуванням Президента.

«Ми розпочинаємо системну боротьбу з корупцією в Україні. Корупція – це ворог українського народу, це ворог бізнесу, це система, за рахунок якої живе купка людей, яка сидить на цьому ланцюгу: кому хочу дозволяю, кому хочу не дозволяю… І всі повинні платити хабарі», - констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголосив, що «треба припиняти цю систему і викорінювати корупцію «каленим залізом». «Бізнес на бюджеті робити ніхто в державі не буде. І кишені, які вони пошили до п’ят, ми чикнемо. Як хірурги кажуть?», - запитав глава держави, звертаючись до учасників засідання. «Відріжемо, ампутуємо!», – відповіли медичні працівники.

Після цього Президент вкотре наголосив, що країна упевнено стала на шлях реформ, модернізації. «Зупинити цей рух вже неможливо», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.