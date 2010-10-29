Влада залишила бізнесу вибір: еміграція, окупація або спротив?

Влада залишила бізнесу вибір між еміграцією, окупацією та опором, заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу перед комітетськими слуханнями «Про сприяння підприємствам і організаціям у системному вдосконаленні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «бізнесу обіцяли податкові канікули, а вийшли канікули суворого режиму». Вона зазначила, що підприємці завжди прагнуть домовитися з владою і підтримувати діалог. Але, на жаль, бутафорське обговорення проекту Податкового кодексу призвело до того, що думка найбільш активної частини населення не була почута і врахована владою. «Саме це змусило людей вийти на вулиці. Мітинги підприємців пройшли більш ніж у 50 містах України, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Головна вимога представників малого і середнього бізнесу, яку ми, безумовно, підтримуємо – відкласти ухвалення Податкового кодексу до 2012 року».

Вона зазначила, що жодна цивілізована країна світу не може дозволити собі утримувати такий величезний репресивний апарат, як податкова адміністрація України, штат якої перевищує 62 тисячі співробітників. «Замість того, щоб зосередитися на боротьбі з корупцією, яка процвітає в податкових органах, ліквідації податкової міліції, скороченні податкових органів і проведенні податкової амністії, влада вирішила боротися з підприємцями», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

В результаті, вважає голова Комітету ВР, підприємці дійшли до крайньої точки. На її думку, малий і середній бізнес у країні змушений вибирати один із трьох шляхів розвитку. «Хто має мобільні активи, закриває свій бізнес в Україні й переносить його в інші країни – мігруючи: щодня в країні ліквідовується понад 150 підприємств. Ті, хто не може закрити підприємства, переходять у режим роботи в окупації і йдуть у тінь. І, нарешті, третя група підприємців намагається активно протистояти діям влади шляхом організації мітингів і акцій протесту», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.