У Севастополі до міського виборчкому ще не надійшло жодного протоколу

До Севастопольської міської виборчої комісії станом на 09.00 на сьогодні з жодного району, з жодної територіальної виборчої комісії виборча документація - бюлетені і підсумкові протоколи - не надійшли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова міськвиборчкому Валерій МЕДВЕДЄВ.

«Нічого у нас немає. Чекаємо. Які з виборчих комісій закінчують обробку, і як швидко вони привезуть документацію - у мене таких даних зараз немає. Там йде завершальний етап оформлення документів», - додав В.МЕДВЕДЄВ.

За словами голови МВК, бюлетені і протоколи до комісії привезуть 10 комісій - чотири районні, а також місто Інкерман (Балаклавського району - УНІАН), Качинська селищна та Андріївська, Верхньосадовська, Терновська та Орлинівська територіальні комісії.

В.МЕДВЕДЄВ підкреслив: «Про жодні попередні результати я говорити не можу, їх у мене немає. Я не можу говорити припущення, я відповідатиму тільки на те, що в рамках закону, і про те, що я побачу своїми очима і потримаю у руках. Як тільки нам привезуть, я зразу ж ці результати маю озвучити».

Тим часом джерело, близьке до міськради Севастополя, повідомило УНІАН, що в Севастополі за підсумками підрахунку 75% бюлетенів лідирують Партія регіонів, КПУ, «Руський блок» і ПСПУ.

За інформацією співбесідника агентства, Партія регіонів набирає 30,5%, КПУ - 13,55%, партія «Руський блок» - 9,06%, ПСПУ - 6%, «Сильна Україна» - 5,39%, Партія честі - 4,51%. До прохідного бар`єру наблизилися партія «Батьківщина» - 2,80% і партія «Русичі» - 2,69%.