Джарти нарахував регіоналам 80% місць у кримському парламенті

Голова Ради міністрів Криму, лідер Кримської організації Партії регіонів Василь ДЖАРТИ прогнозує, що його політична сила одержить 77-80 зі 100 місць в парламенті автономної республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"За нашими підрахунками, ми одержали 48-49% за списком. За мажоритарною системою до Верховної Ради Криму з 50 у нас пройшло 49 кандидатів", - сказав В.ДЖАРТИ.

Єдиним, хто переміг кандидата від ПР у мажоритарних округах, виявився Сергій КУНІЦИН - колишній Представник Президента України в Криму, висунутий партією "Союз".

"КУНІЦИН переміг у себе на батьківщині (у північному Криму, де починав кар`єру - УНІАН)", - сказав В.ДЖАРТИ.

За підрахунками ПР, Комуністична партія одержала на виборах до парламенту Криму 7,5% голосів, Народний рух України - 6,5%, "Союз" - 5,02%, партія "Російська єдність" - близько 4%, "Сильна Україна" - 3,5%.

Партія "Батьківщина" не подолала трипроцентний бар`єр. За даними В.ДЖАРТИ, ця політсила набрала в Криму 2,5-2,6%.

Голова Радміну Криму сподівається зберегти за собою цю посаду і припускає, що "регіонал" Володимир КОНСТАНТИНОВ знову буде обраний головою кримського парламенту.

Офіційних результатів виборів у Криму поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, явка на виборах 31 жовтня в автономії становила 47,7%. Із майже 1,525 млн. кримських виборців у виборах взяли участь 727 тисяч.