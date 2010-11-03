Регіонали займуть дві третини місць у Київській облраді

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що, за попередніми підрахунками результатів виборів до органів місцевої влади, у Київській області на 90% одномандатних мажоритарних округів здобули перемогу кандидати, висунуті Партією регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА.

“Таким чином, депутати від Партії регіонів здатні самостійно сформувати стійку більшість у Київській обласній раді. До складу такої більшості увійде більше 100 представників Партії регіонів”, - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Загалом Київська обласна рада складається із 148 депутатів.