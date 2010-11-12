Депутати Європарламенту вже гризуться через Україну?

Депутат Європарламенту Павел КОВАЛЬ (група консерваторів і реформістів, Польща) просить депутатів від групи народних партій Елмара БРОКА та Михаля ГАЛЕРА (обидва – Німеччина) пояснити свою заяву, в якій вони фактично звинуватили П.КОВАЛЯ у затримці підготовки доповіді про результати виборів в Україні, що стало підставою для чергового перенесення голосування за проект резолюції щодо України в Європарламенті.

Про це йдеться у заяві П.КОВАЛЯ, переданій УНІАН.

“По-перше, необхідно підкреслити, що резолюція стосується не лише місцевих виборів в Україні, але, скоріше, відносин ЄС-Україна. По-друге, слова німецьких депутатів, які заявили, що вибори відбулися вже 2 тижні тому, не відповідають факту, що вибори були проведені 31 жовтня”, - зазначається у заяві П.КОВАЛЯ.

Депутат Європарламенту звертає увагу на те, що разом зі своїм колегою Яном КОЗЛОВСЬКІ (група народних партій, Польща) він спостерігав за місцевими виборами в Україні з 30 жовтня по 2 листопада. Одразу після цього, з 3 по 5 листопада, брав участь у засіданні Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС у Києві.

П.КОВАЛЬ звертає увагу на те, що весь минулий тиждень він мав багато зустрічей з українськими політиками, журналістами та представниками неурядових громадських організацій, які також слугували базою для написання доповіді.

За словами депутата, підготовка документу розпочалася 8 листопада, а 10 листопада 15-сторінковий текст було направлено на погодження Я.КОЗЛОВСЬКІ.

11 листопада погоджену доповідь було надіслано Президенту Європарламенту Єжи БУЗЕКУ, Верховному представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, комісару ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Стефану ФЮЛЕ, а також членам делегації Європарламенту по зв’язках з Україною.

“Я би хотів підкреслити, що було б мудро завжди подавати чесну та акуратну інформацію для майбутньої плідної співпраці. Саме тому я просив би панів БРОКА і ГАЛЕРА пояснити їх заяву”, - наголосив П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Е.БРОК та М.ГАЛЕР поширили заяву, в якій вимагали від фракції соціалістів перестати заважати Європарламенту виступити на підтримку демократії в Україні.

Вони також розкритикували П.КОВАЛЯ, який так і не подав свою доповідь щодо виборів. «Після виборів пройшло вже майже два тижні, ця доповідь вже давно запізніла. Така затримка підриває демократичний авторитет Європейського парламенту», - наголосили Е.БРОК і М.ГАЛЕР.

10 листопада Європарламент вдруге відклав голосування по проекту резолюції, оскільки голова групи спостерігачів від Європарламенту на місцевих виборах в Україні П.КОВАЛЬ не підготував доповідь за підсумками спостережень.

Соціалісти пояснюють своє рішення необхідністю з’ясувати всі факти.

14 жовтня цього року група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів Європарламенту підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів.

Три українські партії: “Батьківщина”, “Наша Україна” та “Народний рух”, - входять до Європейської народної партії у статусі спостерігачів.