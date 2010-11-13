ЗМІ: Оробець пішла від Балоги

Народний депутат України Леся Оробець сьогодні написала заяву про вихід з партії "Єдиний центр". Заяву оприлюднено на персональному блозі парламентарія, повідомляє Ліга.

У заяві на ім`я голів секретаріату партії, Подільської районної в місті Київської організації партії, а також Київської міській організації партії "Єдиний центр" вказано: "Я повідомляю вас про свій вихід із партії "Єдиний центр" за власним бажанням".

"З моменту отримання цієї заяви прошу не вважати мене членом партії "Єдиний центр". Також прошу зняти мої персональні дані з офіційного сайту "Єдиний центр", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Президент України Віктор Янукович призначив лідера "Єдиного центру" Віктора Балогу главою Міністерства з надзвичайних ситуацій.