Лук'янов: Немиря намагається виправдатися перед Тимошенко

У Партії регіонів заявляють, що заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем`єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ намагався впливати на ухвалення Європарламентом резолюції по Україні, але його спроба провалилася.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ, повідомили УНІАН в ПР.

«Його коментар (Г.НЕМИРІ - УНІАН) – це спроба виправдатися перед спонсорами БЮТ і самою ТИМОШЕНКО за черговий провал зовнішньополітичного департаменту, який очолює НЕМИРЯ в «Батьківщині», - сказав В.ЛУК’ЯНОВ.

За його словами, незважаючи на всі старання Г.НЕМИРІ вплинути на ухвалення резолюції, яка б принесла «максимальну шкоду Україні, Європарламент ухвалив достатньо зважене рішення і тим самим визнав, що ТИМОШЕНКО та її прихильники не виражають інтереси населення України».

В.ЛУК’ЯНОВ підкреслив, що Європарламент «підвів риску», і все більше політиків на Заході розуміють, що «ТИМОШЕНКО працює за своїми закритими схемами, про які суспільство ще дізнається від правоохоронних органів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію щодо ситуації в Україні.

У зв`язку з ухваленням резолюції представник України при ЄС Костянтин ЕЛІСЄЄВ заявив, що Україна одержала від Європейського парламенту не тільки визнання перспективи членства в Європейському Союзі, але й право на подання заявки у ЄС.

В МЗС України також позитивно оцінили резолюцію Європарламенту.

Разом з тим, Г.НЕМИРЯ заявив, що резолюція Європарламенту щодо ситуації в Україні є підтримкою європейських прагнень нашої держави і ляпасом українській владі, яка віддаляє цю перспективу.