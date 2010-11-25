Немиря: резолюція Європарламенту - ляпас українській владі

Резолюція Європарламенту щодо ситуації в Україні є підтримкою європейських прагнень нашої держави і ляпасом українській владі, яка віддаляє цю перспективу.

Як повідомляє сайт БЮТ, про це заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ заявив на прес-конференції.

«Ухвалена сьогодні резолюція Європейського парламенту є підтримкою європейських прагнень і європейської перспективи України. Водночас ця резолюція є жорстким ляпасом українській владі, яка не наближає, а віддаляє нашу країну від Європейського Союзу», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він вважає, що в сьогоднішній резолюції висловлюється найбільш жорстка критика Європарламенту стосовно України, зокрема, занепокоєння щодо занепаду демократії в Україні, а також щодо розширеної та політично-мотивованої діяльності Служби безпеки України, і зловживання з політичними цілями адміністративною та судовою системами. Г.НЕМИРЯ нагадав, що також Європарламент висловлює свою стурбованість щодо проведення місцевих виборів, які не створили нового позитивного стандарту.

«За проведення місцевих виборів наша країна отримала незадовільну оцінку від Європейського парламенту», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також підкреслив, що всі зусилля чинної української влади, зокрема, представників Міністерства закордонних справ, спрямовані на блокування ухвалення резолюції, призвели до того, що критика в ній у порівнянні із жовтнем стала ще більш жорсткою, а пункт щодо надання Україні «дорожньої карти» для отримання безвізового режиму з ЄС взагалі було знято. Тепер наша країна отримала лише план дій. «Це ще раз демонструє, що проєвропейська риторика ЯНУКОВИЧА не має нічого спільного з його антиєвропейською практикою», - вважає Г.НЕМИРЯ.

«Європейський парламент однозначно заявив, що без міцного фундаменту демократичних прав та свобод, без поваги до прав людини, ролі ЗМІ, опозиції, громадянського суспільства, мрії про європейську інтеграцію України залишаться лише в промовах, які пишуть Президенту його спічрайтери», - резюмував Г.НЕМИРЯ.