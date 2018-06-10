Як акула нападала на туристку в Єгипті

Напад акули на росіянку біля пляжу в Шарм-ель-Шейху стався на наших очах. Жінка, котра плавала в морі за 200 метрів від берега, почала кричати “акула”...Свідчення очевидця

Напад акули на жінку в морі біля пляжу готелю в Шарм-ель-Шейху стався на наших очах. 30 листопада між 15.00 і 16.00 за місцевим часом жінка приблизно 55 років, котра плавала в морі за 200-250 метрів від берега почала кричати “акула”. Біля неї в морі майже нікого не було, тільки чоловік на дошці для серфінгу, який зразу погріб до жінки, вочевидь, подумавши, що їй погано і вона тоне.. Одночасно крик почули люди на пляжі й рятівники на березі.

Першими до постраждалої дісталися рятівники. Видно було, що побачивши кров, вони були приголомшені. На мить розгубившись, наказали чоловікові на дошці, щоб повертав до берега, а самі втягли жінку в човна. Коли її доправили на берег, вона була вже без тями. І без кисті руки. Пізніше казали, що акула відкусила їй і ногу, але цього ми не бачили, бо жінку зразу накрили ковдрою. Потім приїхала швидка і жінку забрали. Рятувальники одразу ж вигнали всіх туристів з води. Наступного дня всі пляжі Шарм-ель-Шейха закрили для купання. Ми дізналися, що жінка жива і перебуває в госпіталі в Каїрі.

Це те, що ми бачили на власні очі. Все решта – лише чутки та версії.

Чутки, вигадки журналістів та офіційні заяви Ми й зараз перебуваємо в гущі подій, як і інші свідки трагедії, уважно спостерігаємо за всім, що відбувається. Першого дня після нападу акули нічого особливого не сталося –на місце події біля пляжу нашого готелю приїхали якісь катери, схожі на військові. У човнах були чоловіки у формі. І ще туди човнами весь час возили якихось людей у білих сорочках і костюмах, видно, місцеві єгипетські “бонзи” виїздили на місце, щоб виробити якусь версію, план дій і хоч якось заспокоїти людей. Тим часом туристи самі множили плітки, а менеджери готелю ніякої інформації не надавали (хоча могли б бодай щось розповісти про засоби безпеки та поводження в морі).

Тим часом у пресі (російській) з’явилися повідомлення про те, що нападів було чотири чи п’ять. Швидше за все, це вигадки. Бо таке приховати неможливо, про що й свідчить інцидент у нашому готелі. А до нашого випадку всі пляжі були відкриті й жодної інформації не було. Не могли ж усі напади статися в один день. Окрім того, чиновники й човни позганяли саме до нашого пляжу.

2 грудня приблизно о 8-й годині ранку на риболовецькому кораблику біля нашого пляжу впіймали акулу завдовжки з півтора метра. Швидше за все, це була звичайна рифова акула.

Після цього корабель поплив відкрите море, а через пів години повернувся і до вечора стояв біля місця, де відбувся напад. Чергували біля інших пляжів і військові катери.

Пляжі не відкрили, у море людей не пускали. Цього ж дня в пресі з’явилась заява начальника національного парку Рас Мухамеда про те, що акулу впіймали. Ближче до вечора надійшла зовсім дивна інформація про те, що чоловік, який намагався врятувати жінку, “впізнав” спійману акулу. Цікаво, як він зміг? До потерпілої він так і не доплив (його завернули рятівники) і навряд чи взагалі мав час розглядати в морі акулу. Та і як її впізнаєш?

А сьогодні (3 грудня) біля наших берегів знову зловили акулу, невеличку – до метра завдовжки. Навіщо це, якщо "людожерку" вже впіймали?

Зрозуміло, що всі офіційні заяви спрямовано на те, щоб припинити паніку й зам’яти цей випадок, аж доки не приїде нова партія неляканих і некусаних туристів. Причому, схоже, що публіка, яка зараз сидить на пляжах Єгипту, самих єгиптян мало хвилює – куди туристи вже подінуться? Цим людям узагалі нічого не пояснюють. Головне – ті, які дивляться телевізор, читають новини й вирішують – їхати до Єгипту чи ні...

Однак справа не в одній акулі, а в ситуації з туризмом на Червоному морі загалом. Якщо єгиптяни не вдадуться до якихось заходів – такі випадки можуть повторюватися. Крім кількох десятків видів акул, у цьому морі є ще баракуди, які також здатні не лише відкусити кінцівку, а й розірвати людину на шматки, безліч інших небезпечних риб.

Безпека

Ще тільки прибувши до Єгипту, ми звернули увагу на те, що на пляжах і в морі кількість людей зросла, а коралів навпаки – стало менше.

І більшість поводяться у воді просто по-ідіотськи – кидають навколо себе в морі хліб, яйця й навіть м’ясо, щоб поплавати у зграї риб. Якщо кинути біля себе у воді їжу, через секунду біля вас буде сотня невеличких і середніх рибок, через хвилину підтягнуться більші риби, а потім і хижаки, що ховаються на глибині й за коралами. І поки ви кришите рибкам хліб з руки, акула миттєво може вискочити з засідки, намагаючись упіймати рибу. А заодно й руку може відтяти. Бо при її силі й зубах цей хижак, навіть невеликий, маючи на меті відігнати людину від своєї території, може серйозно її покалічити.

У будь-якому разі акулам Червоного моря не властиво нападати на велику здобич, вони обережні, лякливі, уникають зустрічі з людиною і харчуються рибою. Якщо нападником була якась із рифових акул, її щось спровокувало. Наприклад, вона ввійшла в азарт через зграї підгодованої риби, або людина заплила на її територію, або подряпала руку об корали тощо.

Інша річ, якщо це не рифова акула, а якась велика кровожерна тварюка, що заплила з Індійського океану. Таку версію, до речі, висували рятівники на нашому пляжі.

А якщо говорити в глобальних масштабах, то будь-яке втручання в природу може порушити екосистему й примусити її мешканців змінювати свої звички та поведінку. Хтозна, як діють на акул тисячі людей, що бовтаються в морі, і сотні кораблів, які борознять простори акулячої домівки, відганяючи риб від місць їхнього проживання. А якщо ці двоногі істоти, що всюди бовтають кінцівками, ще й асоціюються з їжею, яку вони біля себе розкидають...

Напевне, за годування риб треба було б установити якийсь великий штраф. А місцеві гіди замість того, що розповідати, що акул в Червоному морі практично нема, а біля коралів і взагалі їх не зустрінеш, мали б чесно розказувати людям, чим може закінчитися необережна поведінка в морі і як треба поводитися при зустрічі з великими хижаками.

Небезпечні риби Червоного моря Усі акули, яких у морі дуже багато, – і маленьких і двометрових.

Риба-метелик – отрута в її плавцях дуже небезпечна.

Риба-камінь (скорпена) – маскується на дні та коралах, отрута у верхніх плавцях у більшості випадків смертельна.

Мурена – може вкусити, якщо пхати руку до її морди.

Баракуди – хижі риби з зубастими пащеками, досягають розміру з півтора метра, плавають великими зграями.

Електричний скат – може вдарити струмом, якщо на нього наступити чи торкнутися до нього.

Вогненний корал – жалить і залишає сильні опіки на тілі, якщо до нього доторкнутися.

Майже усі великі риби можуть кусатися, навіть кольорові й безпечні на вигляд

Як уберегтися Не годувати риб.

Не запливати у відкрите море.

Не ставати на корали.

Нічого у воді не чіпати.

Не підпливати близько до акул і баракуд, не бовтати кінцівками поблизу цих хижаків.

Якщо ви подряпали руку чи у вас пішла кров з носа, – мерщій на берег.

Жінкам у критичні дні краще не лізти в море, хіба що біля берега.

Вероніка Лисенко, фото Андрія Некрасова, МАНДРИ