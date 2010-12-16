БЮТ лишається ночувати у Верховній Раді

Фракція «БЮТ-Батьківщина» залишається у сесійній залі Верховної Ради на ніч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що був пошук компромісів, і фракція «БЮТ-Батьківщина» навіть готова була зняти політичні вимоги у тому випадку, якби Верховна Рада звернулася у Генпрокуратуру з проханням змінити Юлії ТИМОШЕНКО запобіжний захід. «Нас не підтримали. Ну, значить, ми залишаємось на своїх позиціях», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

На уточнююче запитання, чи не бояться депутати, що увечері або вночі буде штурм, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Ми нічого не боїмося».