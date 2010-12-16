БЮТ лишається ночувати у Верховній Раді
16:57, 16 грудня 2010Політика
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Вимагали змінити Тимошенко запобіжний захід
Фракція «БЮТ-Батьківщина» залишається у сесійній залі Верховної Ради на ніч.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО.
Він зазначив, що був пошук компромісів, і фракція «БЮТ-Батьківщина» навіть готова була зняти політичні вимоги у тому випадку, якби Верховна Рада звернулася у Генпрокуратуру з проханням змінити Юлії ТИМОШЕНКО запобіжний захід. «Нас не підтримали. Ну, значить, ми залишаємось на своїх позиціях», - сказав І.КИРИЛЕНКО.
На уточнююче запитання, чи не бояться депутати, що увечері або вночі буде штурм, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Ми нічого не боїмося».
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