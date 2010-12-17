Янукович відкрив головну Новорічну ялинку України
17:22, 17 грудня 2010Політика
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Володимир благословив дерево
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відкрив головну Новорічну ялинку країни на Майдані Незалежності у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії також взяли участь голова КМДА Олександр ПОПОВ та митрополит Київський ВОЛОДИМИР, який благословив відкриття ялинки і разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ запалив святковий вогонь, який символізує відкриття Благодійного Різдвяного ярмарку «Три мішечки. Від Миколая до Різдва».
Президент побажав усім гарного настрою, щастя і добрих свят.
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