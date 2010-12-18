Бютівці розповіли Генпрокуратурі, як їх били регіонали

Народні депутати України, члени фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО, Євген СУСЛОВ, Василь КРАВЧУК, Михайло ВОЛИНЕЦЬ та Юрій ГНАТКЕВИЧ звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичні ушкодження під час блокування сесійної зали Верховної Ради України 16 грудня 2010 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, претензії висунуті до семи депутатів із Партії регіонів – Дмитра САЛАМАТІНА, Петра ЦЮРКА, Олександра ПЕКЛУШЕНКА, Анатолія ГОРБАТЮКА, Вадима СТОЛАРА, Олександра ВОЛКОВА та Олега ЦАРЬОВА.

«Діючи із перевищенням наданих їм повноважень, вказані особи самостійно вирішували: хто може перебувати в сесійній залі, та застосовували фізичне насильство до осіб, які були не згодні з їх думкою», - зазначається, зокрема, в заявах постраждалих депутатів.

Крім того, зазначає прес-служба БЮТ, кожен із постраждалих депутатів вказує на конкретну особу, до якої він має претензії, а також статті Кримінального кодексу, згідно з якими ці особи мають бути притягнені до кримінальної відповідальності.

В.БОНДАРЕНКО, М.ВОЛИНЕЦЬ, Ю.ГНАТКЕВИЧ, Є.СУСЛОВ та В.КРАВЧУК звертають увагу Генпрокуратури на жорстокість та насильство, за допомогою яких представники провладної партії розправлялися з опозиціонерами.

«Брутально лаючись, депутат П.ЦЮРКО накинувся на депутата В.КРАВЧУКА та почав руками наносити йому ушкодження по обличчю: наніс приблизно чотири удари по голові та в потилицю кулаком. Дивлячись на незаконні дії депутата П.ЦЮРКА, я намагався схопити за руки депутата П.ЦЮРКА та благав припинити мордування депутата В.КРАВЧУКА… Не припиняючи незаконні дії, за мить П.ЦЮРКО взяв стілець та з заввишки з власного зросту та враховуючи, що він знаходився у Президіумі ВР, який вище рівня підлоги на 1 метр, вдарив мене цим стільцем так, що він зламався об мою голову», - зазначає у своїй заяві член фракції БЮТ М.ВОЛИНЕЦЬ.

В.БОНДАРЕНКО у своїй заяві зазначив: «Депутат Д.САЛАМАТІН здійснив спробу нанести мені удар стільцем по голові. Мене врятувало лише те, що я встиг підставити під удар руку, внаслідок чого відчув різкий біль. З отриманою травмою я не міг захищатися від протиправних дій нападників. Народний депутат О.ВОЛКОВ, щоб утримувати мене, обхватив за тулуб, а народний депутат В.СТОЛАР, почав наносити удари по обличчю та іншим частинам тіла. Після чого усі утрьох почали тягнути мене до виходу із сесійної зали».

У свою чергу, постраждалий бютівець Є.СУСЛОВ розповів, що депутати провладної партії били кулаками у грудну клітку.

«Після цього невідома особа штовхнула мене, в результаті чого я вдарився головою об дверний косяк, а потім під тиском народних депутатів мене винесло до коридору. Відчуваючи біль та головокружіння, що були викликані ударом об дверний косяк, а також біль у грудях, я попросив надати мені медичну допомогу», - зазначає в заяві до ГПУ депутат.

Постраждалі бютівці просять Генпрокуратуру дати належну оцінку діям депутатів під Партії регіонів, оскільки, на їхню думку, регіонали «вчинили злочини, а саме - втручання у діяльність державного діяча з використанням службового становища, умисне заподіяння народному депутату тілесних ушкоджень, а також перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством».

Відповідні заяви В.БОНДАРЕНКО, Є.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛИНЕЦЬ та Ю.ГНАТКЕВИЧ надіслали також у прокуратуру Києва та у прокуратуру Печерського району міста Києва.