Відбудеться прес-конференція лідерів блоку «Народна самооборона Юрія Луценка»

У п’ятницю, 4 травня 2007 року, о 15.00, відбудеться прес-конференція лідерів виборчого блоку «Народна самооборона Юрія Луценка». Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху “Народна самооборона”, участь у прес-конференції візьмуть: Юрій ЛУЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Володимир СТРЕТОВИЧ, Наталія ЛУК’ЯНОВА, Володимир АР’ЄВ, Тарас СТЕЦЬКІВ та Олесь ДОНІЙ. Тема прес-конференції: підготовка виборчого блоку до позачергових парламентських виборів-2007. Прес-конференція відбудеться в офісі «Народної самооборони»: вул. Боженка, 86 Н.

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