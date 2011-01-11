Кабмін обіцяє завтра подбати про національну пам'ять

Завтра на засіданні уряду буде розглянута Постанова Кабінету міністрів України «Про утворення Українського інституту національної пам’яті» - як науково-дослідної бюджетної установи при Кабінеті міністрів України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Кабміну.

Прес-служба уряду заявляє, що уряд України не приймав жодних рішень про ліквідацію Київського Музею Української Народної Республіки – “ні зазначеного музею, ні будь-якого іншого”. (Ймовірно, ідеться про Музей Української народної революції 1917-1921 рр., який станом на 10 січня стояв опечатаний).

“Насправді, на виконання Указу Президента України «Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади», відбувається реорганізація Українського інституту національної пам’яті, структурним підрозділом якого є Музей Української Народної Республіки”, - говориться в заяві. Також зазначається, що “завтра на засіданні уряду буде розглянута Постанова КМУ «Про утворення Українського інституту національної пам’яті» - як науково-дослідної бюджетної установи при Кабінеті міністрів України”.

У прес-службі запевнили, що “робота музею УНР, так само як і Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодомору», Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», які підпорядковані Українському інституту національної пам’яті, безумовно, буде продовжена”.

“Більше того, необхідні кошти на функціонування цих установ уряд уже передбачив у Державному бюджеті на 2011 рік”, - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, за яким, зокрема, було ліквідовано Український інститут національної пам`яті, натомість окремим указом створено Інститут національної пам`яті як науково-дослідну бюджетну установу при Кабміні.

Рішення викликало гостру критику істориків і національно-патріотичних кіл.