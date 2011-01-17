Опозиційні партії готуються об'єднатися

Партії «Фронт Змін», «Громадянська позиція», Європейська партія і Українська республіканська партія «Собор» мають намір об`єднатися, пише газета « КоммерсантЪ-Украина ».

За інформацією видання, керівники цих партій опікуються складанням статуту нової політичної сили, яку планується створити в результаті об`єднання чотирьох структур.

"Йдеться не про створення передвиборного блоку, а про конструювання на базі чотирьох партій єдиної потужної політичної сили", - повідомило газеті ознайомлене з деталями переговорів джерело.

Лідер УРП "Собор" Анатолій МАТВІЄНКО підтвердив «Коммерсанту» інформацію про об`єднання опозиційних партій, яке готується, наголосивши при цьому, що питання про кількість партій, які можуть стати суб`єктами нового об`єднання, "на сьогодні відкрите".

"Наміри об`єднатися в одну політичну силу є, і досить серйозні, – сказав він. - Окрім цих партій, є й інші суб`єкти переговорів, але, наприклад, «Наша Україна» поки що не дозріла для об`єднувальних процесів".

При цьому лідер УРП "Собор" уточнив, що до переговорів не запрошували партію "Батьківщина", очолювану екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО. «Батьківщина» – це ліва політична партія, і хай вона розвивається самостійно, – заявив А.МАТВІЄНКО. – Наша ж партія, сподіваюся, буде правоцентристською, національно-демократичною силою".

Глава правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО вважає, що "йдеться не про об`єднання рівних політичних сил, а про фактичне приєднання дрібніших партій до «Фронту Змін». "Це об`єктивно, оскільки партія ЯЦЕНЮКА має найбільший рейтинг, – уточнив він. – Якщо цей процес буде успішним, то буде вигідний як лідерам дрібних партій, які самостійно не зможуть подолати виборчий бар`єр на парламентських виборах, так і самому пану ЯЦЕНЮКУ, оскільки він покаже виборцю, що приєднуються саме до нього".

Цю тезу побічно підтвердив і А.МАТВІЄНКО, який заявив, що бажає залишити словосполучення "Фронт Змін" у назві нової політичної сили. "Назву ми поки не обговорювали, однак я особисто вважаю, що до слів «Фронт Змін» треба додати або «республіканська партія», або «демократична партія», – підкреслив він. – Якщо «Фронт Змін» на сьогоднішній момент має найбільшу привабливість в очах виборця, то було б нелогічне не звертати на це увагу".

Решта учасників процесу поки не коментує його хід. "Я підтверджую інформацію про те, що переговорний процес триває, однак говорити про конкретних учасників майбутньої політичної сили і про якісь інші деталі на сьогодні ще зарано", – заявила газеті прес-секретар глави "Фронту Змін" Іванна КОБЕРНИК.