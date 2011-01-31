Акімова радить селянам не боятися продажу землі

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА вважає безпідставним побоювання українських селян, що вони стануть по суті "кріпаками" у разі зняття мораторію на продаж землі.

На цьому вона акцентувала в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

"Це дуже наївна, якщо не сказати, згубна позиція", - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, сьогодні у селян практично немає на руках сертифіката власності на землю, вони змушені за копійки здавати в оренду землю, до того ж у неформальний спосіб.

"Навіть на папері він не відчуває себе господарем, оскільки у нього немає сертифікату. Оце називається кріпацька залежність", - зазначила перший заступник глави Адміністрації Президента.

І.АКІМОВА переконана, що селяни, отримавши сертифікати на землю, самостійно вирішуватимуть, яким чином можна цю ділянку використовувати. "Хоче він працювати на землі сам - розвивати фермерське господарство, або спільно з кимось організовувати колективне господарство - двері відчинені. Не хоче - його повне право продати цю землю. Це той шлях, яким йшла вся Європа", - сказала вона.