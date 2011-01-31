Акімова радить селянам не боятися продажу землі
"Це той шлях, яким йшла вся Європа"
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА вважає безпідставним побоювання українських селян, що вони стануть по суті "кріпаками" у разі зняття мораторію на продаж землі.
На цьому вона акцентувала в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.
"Це дуже наївна, якщо не сказати, згубна позиція", - сказала І.АКІМОВА.
За її словами, сьогодні у селян практично немає на руках сертифіката власності на землю, вони змушені за копійки здавати в оренду землю, до того ж у неформальний спосіб.
"Навіть на папері він не відчуває себе господарем, оскільки у нього немає сертифікату. Оце називається кріпацька залежність", - зазначила перший заступник глави Адміністрації Президента.
І.АКІМОВА переконана, що селяни, отримавши сертифікати на землю, самостійно вирішуватимуть, яким чином можна цю ділянку використовувати. "Хоче він працювати на землі сам - розвивати фермерське господарство, або спільно з кимось організовувати колективне господарство - двері відчинені. Не хоче - його повне право продати цю землю. Це той шлях, яким йшла вся Європа", - сказала вона.