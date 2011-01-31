У 2060 році процес зникнення української мови може стати незворотним.

До такого висновку дійшов тижневик “Коментарі:”, який провів статистичне дослідження динаміки розвитку української мови і презентував його результати сьогодні на прес-конференції.

Результати дослідження свідчать, що при збереженні наявних тенденцій вже за 50 років – у 2060 році – процес зникнення української мови стане незворотним. Такі дані були отримані на підставі аналізу статистичних показників щодо мовної ситуації у різних регіонах України за радянських часів та за часів незалежності.

Журнал з’ясував, що основною небезпекою для української мови є русифікація – постійне збільшення частки тих, хто називає російську рідною мовою, в загальній масі україно- і російськомовних. Наприклад, за результатами перепису 1959 року загалом по Україні частка російськомовних становила 25,16%, у 1970-му – 28,68%, приріст на 3,52%. Перепис 1979 року дав уже 32,08%, приріст 3,4%. Сумарний приріст становить 6,92%.

У 1989 році приріст ступеня русифікації становив 1,58%. З 1989 до 2001 року ступінь русифікації зменшився на 3,19% (до 30,47%). Найбільше зниження спостерігалося в Центральній Україні – на 5,88% і трохи менше, на 4,5%, – в смузі від Харківщини до Одещини. У той самий час Донбас дав не зниження, а приріст на 6,36% (до 73,59%). Звідси видно, констатує видання, що межа, за якою відмирання української мови стає незворотним, перебуває біля позначки 50%, а значить навіть ніби-то рівновага між російсько- і україномовними насправді вкрай небезпечна.

Згідно з дослідженням, якщо припустити, що тенденції 1989-2001 років зберігалися і далі, то до 2009-2010 років ступінь русифікації в цілому по Україні мав би зменшитися до того рівня, який був у 1970 році (28,68%). Проте це не означає повернення до мовної ситуації 40-річної давнини. Якщо в 1970 році розрив між Донбасом і рештою південно-східних областей (без Криму) становив 22,57%, то до 2010-го він, швидше за все, перевищив 40%.

Видання зазначає, що за таких умов сумнівним є подальше скорочення ступеня русифікації. Катастрофічність процесу посилюватиметься тим, що дедалі нові й нові регіони за ступенем їх русифікації перетворюватимуться на русифікаторські. Критичну межу в 50% уже в 2012 році може перейти Запорізька область, в 2019-му – Одещина, в 2021-му – Харківщина. Приблизно в 2042 році настане черга Дніпропетровщини, в 2045-му – Миколаївщини, в 2053-му – Херсонщини.