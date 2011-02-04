Для ЄС Україна - більше не пріоритет в регіоні

Президент Європарламенту Єжи Бузек заявляє, що Європа в регіоні більше не робить ставку на Україну.

Про це, як повідомляє Українська правда, Бузек заявив на конференції присвяченій розвитку Європи після Лісабонського саміту.

"Україна була найкращим учнем класу в регіоні два роки тому. Але більше – ні. Я занепокоєний погіршенням ситуації щодо свободи слова та свободи преси", - заявив він.

"Я переживаю через останні тенденції використання кримінального кодексу для залякування лідерів опозиції. Це піднімає питання про незалежність судової влади та прозорість верховенства права", - сказав він.

"Я сподіваюся, що ці кроки не стануть постійною ситуацією, і Україна знову повернеться на правильний шлях", - додав Бузек.

Водночас він зазначив, що тепер надією регіону є Молдова.