Ющенко закликав БЮТ і Нашу Україну перенести рішення на 16.00

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає з’їзди “Нашої України” і БЮТ зробити перерву і прийняти остаточне рішення щодо припинення повноважень їх фракцій у ВР після 16-ї години. Про це повідомив лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО на міжпартійному з’їзді блоку «Наша Україна».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, В.КИРИЛЕНКО нагадав, що вчора ввечері були проведені консультації між Президентом, прем’єр-міністром, головою ВР, секретарем РНБО, під час яких обговорювалась можлива дата дострокових виборів.

Після закінчення цієї зустрічі, як сказав В.КИРИЛЕНКО, Президент зустрівся з керівниками «Нашої України» та блоку Юлії Тимошенко.

Лідер «Нашої України» сказав, що сьогодні ці консультації будуть продовжені о 12-й годині. У зв’язку з цим, зауважив В.КИРИЛЕНКО, Президент просить з’їзди «Нашої України» та БЮТ зробити перерву у своїй роботі і ухвалити остаточне рішення про позбавлення повноважень депутатів своїх фракцій після завершення зустрічі з Президентом о 16-й годині.

Водночас В.КИРИЛЕНКО наголосив, що зустрічною вимогою «Нашої України» є завершення переговорів щодо проведення дострокових виборів та визначення їх дати вже сьогодні.