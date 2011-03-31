Зять Черновецького купляв нерухомість на Майдані по $350 за кв. м?

Із власності територіальної громади Києва вилучено більш як 68,5 тис. кв. м нежитлової нерухомості, у якій розташовувались міські та загальнодержавні установи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час виступу на сесії Київради.

За його словами, з тих 68,5 тис. більш як 10 тис. кв. метрів були передані Київрадою в оренду із порушенням встановленого порядку. Зокрема, дані питання вносились депутатами «з голосу» безпосередньо під час пленарних засідань Київради без дотримання регламенту. А з четвертого кварталу 2008 року КМДА не було проведено жодного конкурсу на отримання права оренди, що призвело до недоотримання бюджетом міста значних коштів з орендної плати.

Також він зазначив, що 53,6% орендованих площ були здані на пільгових умовах – 48 грн. за 1 кв. м. Окрім того, під виглядом «інвестиційних конкурсів» на проведення реконструкції старих будинків, безкоштовно, з суттєвими порушеннями закону, передано у власність так званих «інвесторів» більш як 90 об’єктів комунальної власності. Наразі на жодному з них реконструкцію так і не розпочато, а всі об’єкти виставлено на продаж.

За словами О.ПОПОВА, за безцінь були продані приміщення автобусних парків, комунальних аптек, центральних поліклінік Солом’янського та Шевченківського районів, дитячий туберкульозний санаторій тощо. Найбільше нерухомих активів втратили підприємства міського транспорту та шляхового господарства; 9,5 тис. кв. м – галузь охорони здоров’я, майже 5 тис. кв. м – житлово-комунальні підприємства, понад 3,5 тис. кв. м – сфери культури та спорту.

«Сьогодні Київська міська державна адміністрація працює над поверненням об’єктів комунальної власності, певні результати вже є. Проте для повернення киянам розданого за безцінь майна знадобиться ще немало часу. Необхідно на законодавчому рівні визначити дієві запобіжники повторення київської земельної вакханалії. І не тільки запобігти. На майбутнє – треба невідкладно повернути киянам втрачені, незаконно вилучені, роздані безкоштовно чи за безцінь землі, комунальне майно. І покарати винних – не стрілочників, а саме тих, хто організував цю, без перебільшення, грандіозну аферу з майном киян та отримав від цього надзвичайно вартісні майнові активи», – наголосив О.ПОПОВ.

Як повідомляє "Українська правда",найбільшим покупцем комунальних активів під час управління Леоніда Черновецького стала компанія "Новий регіон".

Про це теж заявив під час звіту у Київраді голова КМДА Олександр Попов.

"5 тисяч квадратних метрів приміщень у центрі Києва вилучено з врахуванням ціни, яку заявив сам інвестор. Ціна продажу нерухомості була зухвало низькою. Наприклад, житловий будинок на самісінькому Майдані Незалежності був оцінений за ціною 350 доларів за метр квадратний. Його площа 10 тисяч метрів квадратних. Ви розумієте, скільки поклав в карман той, хто цю аферу затіяв", - додав Попов.

Компанію "Новий регіон" пов`язують із В`ячеславом Супруненком, зятем Леоніда Черновецького, який зараз переховується в Італії.