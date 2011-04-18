Кремль розробляє план усунення Януковича?

Спецслужби Росії розробляють сценарій зміни влади в Україні. Про це у своєму відеоблозі заявив колишній глава секретаріату президента України Олег Рибачук, посилаючись на інформацію власних джерел, передає ТСН.

"Вже кілька місяців у Москві розробляється сценарій, яким чином Віктора Януковича прибрати з влади", - сказав Рибачук.

За його словами, причина бажання Москви позбутися Януковича в тому, що він не виправдав надій Кремля і не є "поводирем Україні у сферу російських інтересів". Рибачук також нагадав, що після зустрічі з Януковичем прем`єр-міністр Росії Володимир Путін "повернувся з України ні з чим". Ще одним чинником такого рішення, як вважає Рибачук, є стабільне падіння рейтингу Януковича.

"Тому гарячі голови, або розумні голови, або компетентні голови в Москві, за словами мого співрозмовника, продумали такий сценарій, який називається умовно "киргизьким", - сказав Рибачук, нагадавши, що недавно в Киргизстані кілька тисяч підготованих, озброєних і радикально налаштованих молодих людей змінили владу в країні. І тепер Киргизстан має намір вступити до Митного союзу, чого хотів домогтися Путін від Україною під час свого останнього візиту до Києва.

За словами Рибачука, згідно з московським сценарієм, після того, як ситуація в України дестабілізується, до влади прийдуть "нові обличчя, більш ліберальні, але повністю контрольовані Москвою".

Підтвердженням існування такого сценарію Рибачук вважає нещодавню заяву лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про те, що відомий американський мільярдер Джордж Сорос фінансує "північноафриканський сценарій в Україні". Ця тема, за словами Рибачука, вже отримала подальший розвиток в устах одного зі спікерів Партії регіонів Михайла Чечетова.

"За день після того, як ні з чим закінчився візит Путіна в Україні чомусь з`являється заява пана Єфремова. Зрозуміло, що хтось подав йому цю інформацію. Пан Чечетов, очевидно, продовжує цю тему далі .... А в цей час, на мою думку, починає реалізовуватися зовсім інший проект. Проект дестабілізації України з метою перетворення України на щось схоже на Киргизію", - сказав Рибачук.

Він запропонував подивитися за подальшим розвитком подій: "Адже ми знаємо, хто очолює Службу безпеки України. Під чиїм впливом знаходиться керівництво СБУ. Ми знаємо, хто такий пан Шувалов і ким формується інформаційна політика не тільки каналу "Інтер", але і Першого національного ... За інформаційну політику в уряді відповідає Андрій Деркач - людина, яка має відоме минуле".

Як повідомлялось, в Партії регіонів заявляють, що Україна більше не йтиме на поводі Російської Федерації або Європейського Союзу. "Вчорашній візит показав, що, нарешті, Україна почала переважно думати про свої проблеми, а не про імідж чужих держав. Ми дали свою оцінку пропозиціям по Митному союзу (МС), і ведемо переговори щодо Зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом", - підкреслив нардеп Олег Надоша.

"Сьогодні первинне завдання для української влади - економічні вигоди для нашої країни. Доти, поки український інтерес не буде остаточно захищений і затверджений на переговорах із Заходом і Сходом, ніяких рішень прийнято не буде", - підбив підсумки Надоша.