Регіони закликають Ющенка контролювати ”знахабніле оточення”

Фракція Партії регіонів вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА «припинити ігрища» у ЦВК і від голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА - призначити засідання комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що фракція Партії регіонів «вимагає припинити ігрища ставлеників (йдеться про представників від БЮТ та «Нашої України – УНІАН) у ЦВК». Фракція вимагає від голови ЦВК В.ШАПОВАЛА «призначити засідання комісії і припинити ухвалювати одноосібні рішення у вузькому колі клубу друзів Президента».

В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ зазначив, що «поки Президент України залишається на своєму місці, ми вимагаємо від нього хоча б елементарного контролю над його знахабнілим оточенням».

Він висловив здивування, що «сторона Президента хотіла дострокових виборів, а сьогодні вона ж блокує роботу єдиного колегіального державного органу, що наділений повноваженнями, зокрема, з підготовки і проведення виборів народних депутатів України».

«ЦВК повинна працювати нормально і лише виключно у правовому полі», - наголосив В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ. За його словами, уряд і парламентська більшість виконали свою частину політичних домовленостей, досягнутих 27 травня. «М’яч на стороні опозиції, проте опозиційні депутати щось не дуже поспішають слухати своїх вождів і складати мандати», - сказав В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

«Може, опозиційні вожді не дуже й хотіли б цих виборів, а насправді прагнули дестабілізації в країні, щоб спіймати свою рибку у скаламученій руками, що не крали, воді», - додав він. В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ зазначив, що тоді вони мають чесно сказати про свої наміри виборцям, щоб ті могли вибачити «своїх збанкрутілих кумирів, і вони дадуть їм шанс на перевиховання у місцях, спеціально відведених для цього».